У Києві пройшла акція до Дня боротьби з торгівлею людьми (фото, відео)

На акцію зібралися близько 200 активістів.

У Києві на Майдані Незалежності пройшла хода Walk for Freedom - глобальна щорічна акція з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який світова громадськість відзначає 18 жовтня.

Близько 200 активістів в одязі чорного кольору і з чорними парасолями пройшлися центром столиці, привертаючи увагу до проблеми рабства, повідомляє РБК-Україна.

У матеріалах організаторів акції зазначається, що 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми за роки незалежності. Так, зросла кількість постраждалих серед чоловіків. 94％ потерпілих було залучено до трудової експлуатації. 67％ постраждалих мають вищу або технічну освіту.

Акція спрямована на підвищення рівня обізнаності населення щодо проблеми торгівлі людьми, поширення інформації про тенденції її розвитку та небезпеку, яку вона представляє.

Учасники ходи були одягнені у чорні кольори, а в руках тримали чорні парасольки з логотипом Walk for Freedom.

Зазначимо, акція проходить як мирна хода, яка проходить вже п'ять років поспіль на захист мільйонів чоловіків, жінок і дітей, які зараз перебувають в рабстві.

"Сьогоднішня акція – це не причина, а інформаційний привід, щоб в черговий раз сказати про те, що права людини – це обов'язкова передумова буття людини", – зазначила заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович.

Вона підкреслила, що сьогоднішню акцію проводять для того, щоб ще раз сказати, що таке ганебне явище, як рабство і торгівля людьми, все ще присутній в Україні, як і в багатьох інших країнах.

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Як пояснила координатор програми допомоги потерпілим через торгівлю людьми громадської організації А21 Алла Зоренко, чорний колір одягу і чорні парасолі використовуються для залучення уваги оточуючих до маршу, пише Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, в Російській Федерації знаходяться 36 громадян України, які отримали статус тих, хто є жертвами торгівлі людьми.

За даними матеріалів заходи Walk for Freedom у світі налічують від 27 до 45,8 млн. рабів. Щорічно 1,2 млн дітей потрапляють у рабство. Існують такі форми експлуатації: примусова праця, сексуальна експлуатація, втягування у кримінальну діяльність, торгівля органами, примусове жебрацтво, діти-солдати.

Хода Walk for freedom проходить в Україні вже п'ятий рік поспіль. Її організаторами виступили Міністерство соціальної політики України, Представництво неурядової громадської організації А21, ОБСЄ та МОМ.