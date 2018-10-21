Потап прокоментував успіх сольної кар'єри Каменських (відео)

Продюсер зізнався, що він і Настя зобов'язані один одному у своїх успіхах.

Популярний репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, не вперше прокоментував чималий успіх співачки Насті Каменських.

Про своє ставлення до сольної кар'єри артистки він розповів у програмі "Світське життя".

Репер і продюсер заявив, що не має жодних заздрості до успіху Насті Каменських, адже він є загальним для обох артистів. Тому всі, хто очікують ворожнечу в екс-дуеті, цього ніколи не дочекаються.

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"Всі б хотіли, щоб ми з Настьою були суперниками, як казала Оля Фреймут, щоб ми чубились. Але ми на такому рівні, що зараз усі її досягнення – це мої досягнення, і всі мої досягнення – це її досягнення. Я дуже популярний чувачок. Не скажу, що популярніший, ніж Притула, але я намагаюся", – з гумором зазначив Потап.

Крім цього, співак не обійшов увагою його дует з Олегом Винником. Потап пожартував, що його фан-група з тих пір зросла.

"У мене друга хвиля популярності, тому що тепер мене люблять жінки у віці. Тепер мене люблять різні жінки. Тепер мене зустрічають біля магазину і кажуть: "Це ж ви Потап, ми вас так любимо", – додав Потап.

Нагадаємо, що після розпаду дуету Потапа і Насті, який відбувся в жовтні 2017 року, артистка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK. Зараз співачка записала перший студійний альбом і презентувала свою іспаномовну пісню "Peligroso" в США. Допомагав їй у цьому Потап, який написав чимало треків з платівки. Крім цього, репер супроводжував Настю Каменських в Майамі, чим підігрів чутки про їх роман.