Бойовики обстріляли околиці Маріуполя з "Градів", мінометів та артилерії

За минулу добу позиції ВСУ під Маріуполем обстріляні 10 разів, на даний момент обстріли тривають.

Про це 0629 повідомив прес-офіцер штабу АТО сектора "М" Володимир Віват.

Вчора артилерійському обстрілу піддалися позиції ВСУ в районі населеного пункту Новоселівка, мінометному обстрілу піддалися позиції українських військових в районі Миколаївки.

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Позиції ВСУ під Чермаликом також були атаковані 5 разів, під Гнутовим бойовики обстріляли військвих з "Градів".

Постраждалих в рядах українських військовослужбовців немає.

За добу зафіксовано польоти 5 безпілотників. Один з них збито об 21:15 в районі Миколаївки, він впав на лівобережжі Павлопольського водосховища.

На даний момент в напрямі північного сходу від Маріуполя продовжуються обстріли місць дислокації Збройних сил України.