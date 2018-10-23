Екс-"торнадівцям" повідомили про завершення слідства щодо масових заворушень у СІЗО

У кримінальному провадженні продовжується досудове розслідування з метою встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Колишнім бійцям розформованої роти МВС України «Торнадо», яким інкримінують вчинення бунту в Лук'янівському СІЗО, повідомили про завершення слідства щодо підготовки втечі з-під варти.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Всім особам, яким було повідомлено про підозру, та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні. Також завершено досудове розслідування щодо трьох співробітників державної установи «Київський слідчий ізолятор», яким повідомлено про підозру за фактами пособництва екс-бійцям роти «Торнадо» у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК України", - йдеться в повідомленні.

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За словами Сарган, у виділеному кримінальному провадженні продовжується досудове розслідування з метою встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів під час виконання службових обов’язків проти мирного населення в зоні АТО.

Екс-командира роти «Торнадо» Руслана Онищенка засуджено до 11 років позбавлення волі, його колишнього заступника Цукура - до 9 років, Данила Ляшука - до 10 років ув’язнення. Також їх трьох позбавлено спеціальних поліцейських звань.

Іллю Холода засуджено до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пломадялу - до 8 років, Максима Глібова, Микиту Куста та Бориса Гульчука – до 9 років. Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, одночасно йому змінено арешт на домашній арешт до дня набуття чинності вироку. Микита Свиридовський та Роман Іваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм так само змінено запобіжний захід на домашній арешт. Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.

Міністерство юстиції 9 серпня заявляло, що екс-бійці розформованої роти «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, вчинили спротив під час спроби правоохоронців провести обшуки у їхній камері. Засуджені мали при собі холодну зброю, використовували саморобні вибухові пакети. Внаслідок спротиву травмовано працівника кримінально-виконавчої служби. У Мін'юсті повідомили, що для стабілізації ситуації «трьох осіб було вивезено із СІЗО, інших осіб, які залишилися, поміщено до карцера».

Внаслідок таких дій екс-командиру роти «Торнадо», який є організатором вчинення злочинів, та екс-бійцям вказаної роти було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 КК України (готування до втечі з-під варти).