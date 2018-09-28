Бунт у Лук'янівському СІЗО: екс-торнадівцям повідомили про нову підозру

Також повідомлено про підозру трьом співробітникам СІЗО за фактом пособництва у вчиненні бунту.

Вісьмом екс-бійцям розформованої роти МВС «Торнадо», яким інкримінують вчинення бунту в Лук'янівському СІЗО, повідомлено про підозру у готуванні до втечі з-під варти.

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Про це повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури. У ГПУ нагадали, що 20 серпня військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону було повідомлено про підозру екс-командиру роти «Торнадо», який є організатором вчинення злочинів, та трьом екс-бійцям вказаної роти - членам організованої групи, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

Слідчі встановили, що «організована група з числа ув’язнених колишніх співробітників роти «Торнадо», за пособництва працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор», вчинили тяжкі та особливо тяжкий злочини, що виразилося у вчиненні масових заворушень, які супроводжувались підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів, які використовувалися як зброя; у вчиненні опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків; у вчиненні погроз вбивством, насильством щодо працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків, а також у зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу». У ГПУ зазначили, що злочинні дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків.

«24 вересня вказаним підозрюваним військовою прокуратурою додатково повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 (готування до втечі з-під варти) КК», - йдеться у повідомленні.

Крім того, встановлено ще чотирьох співучасників - екс-бійців вказаної роти, членів організованої групи, яким 24 вересня також повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393, ч.1 ст. 294, ч. 2 ст. 342 КК.

Як зазначили у ГПУ, всі вісім підозрюваних, у тому числі колишній командир та бійці роти «Торнадо» утримуються під вартою на підставі винесеного судом обвинувального вироку в іншому кримінальному провадженні.

Крім того, трьом співробітникам державної установи «Київський слідчий ізолятор» повідомлено про підозру за фактами пособництва у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК. Щодо двох співробітників застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Третій підозрюваний оголошений в розшук та судом за клопотанням прокурора надано дозвіл на його затримання.

На даний час досудове розслідування триває з метою встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці розслідували кримінальне провадження проти колишніх співробітників роти МВС України «Торнадо», які утримувалися в Лук'янівському СІЗО, за фактом організації масових заворушень та погроз іноземному громадянину. Силовики зазначали, що ув’язнені з допомогою мобільних та за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинили тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна та/чи права на майно, а також готували організацію масових заворушень та закликали до їх вчинення ув’язнених СІЗО.

9 серпня 2018 року в рамках цього провадження проводився обшук в місці попереднього ув’язнення екс-«торнадівців». Під час обшуку виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, а також заборонені предмети, в тому числі зброю – від саморобних вибухових пакетів до холодної зброї. Під час обшуку ув’язнені та фігуранти чинили опір працівникам ДКВС, військової прокуратури та СБУ. Вони погрожували фізичною розправою та вбивством, облили працівників правоохоронних органів бензином та намагались підпалити, а також кидали саморобні вибухові пристрої, начинені металевими предметами.

20 серпня екс-командиру роти «Торнадо», як організатору бунту у СІЗО, та трьом екс-бійцям роти повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 294, ч 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК.

Щодо двох працівників Лук'янівського СІЗО, підозрюваних за ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК, суд застосовав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27 вересня прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження для розслідування неналежного виконання посадовцями Міністерства юстиції своїх обов’язків, що призвело бунту у СІЗО.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів під час виконання службових обов’язків проти мирного населення в зоні АТО.

Екс-командира роти «Торнадо» Руслана Онищенка засуджено до 11 років позбавлення волі, його колишнього заступника Миколу Цукура - до 9 років, Данила Ляшука - до 10 років ув’язнення. Також їх трьох позбавлено спеціальних поліцейських звань.

Іллю Холода засуджено до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пламадялу - до 8 років, Максима Глібова, Микиту Куста та Бориса Гульчука – до 9 років. Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, одночасно йому змінено арешт на домашній арешт до дня набуття чинності вироку. Микита Свиридовський та Роман Іваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм так само змінено запобіжний захід на домашній арешт. Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.