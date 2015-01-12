Кириленко заявив, що Мінкульт готовий сприяти знесенню пам'ятників Леніну

Про це заявив Міністр культури України В'ячеслав Кириленко, передає ZN.UA.

Він запевняє, що держава не буде протидіяти, а навпаки, буде всіляко сприяти громадським ініціативам, спрямованим на очищення України від реліктів тоталітарного минулого.

"Численні пам'ятники, бюсти й інші подібні пам'ятники одіозним діячам тоталітарного режиму, які до того ж відсутні в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України, не є об'єктами культурної спадщини ні національного, ні місцевого значення. Тому під охорону з боку держави вони не підпадають", - сказав Кириленко.

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Крім того, за словами Кириленка, Міністерство культури буде ініціювати виведення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України всіх зазначених там пам'ятників, пов'язаних з комуністичними діячами.

За останній рік в Україні демонтували 504 пам'ятників Леніну. За підрахунками Українського інституту національної пам'яті, на сьогодні в Україні залишається ще понад 1700 пам'яток.