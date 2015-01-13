Через обстріли бойовиків призупинили пропуск через контрольний пункт під Маріуполем

Пропуск осіб та транспорту через пункт контролю «Гнутове» поблизу Маріуполя призупинено внаслідок обстрілів бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні брифінгу в Києві.

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«Через обстріли терористів, було тимчасово припинено пропуск осіб та транспорту через пункт контролю «Гнутове», - зазначив він.

«Нагадаємо, що ці заходи спрямовані виключно на захист місцевих мешканців», - додав Лисенко.