Через обстріли бойовиків призупинили пропуск через контрольний пункт під Маріуполем
13:46, 13 січня 2015Суспільство
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Через обстріли тимчасово закрито пункт контролю «Гнутово».
REUTERS
Пропуск осіб та транспорту через пункт контролю «Гнутове» поблизу Маріуполя призупинено внаслідок обстрілів бойовиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні брифінгу в Києві.
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«Через обстріли терористів, було тимчасово припинено пропуск осіб та транспорту через пункт контролю «Гнутове», - зазначив він.
«Нагадаємо, що ці заходи спрямовані виключно на захист місцевих мешканців», - додав Лисенко.
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