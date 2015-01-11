Через обстріли бойовиками на Луганщині загинула родина - дві жінки і 14-річна дівчинка

10 січня до чергової частини Новоайдарського РВ ГУМВС України у Луганській області надійшло повідомлення від мешканки села про те, що на подвір’ї будинку у селищі Кряківка загинули три людини.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook начальник прес-служби Головного управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи Новоайдарського райвідділу міліції.

«Враховуючи те, що це селище знаходиться поруч із селищем Трьохізбенка, і вони частіш за все потерпають від обстрілів бойовиків, правоохоронці звернулись за допомогою та прикриттям до військовослужбовців 12 батальйону територіальної оборони «Київ». Разом із військовослужбовцями на допомогу правоохоронцям виїхали і бійці батальйону «Айдар», - написала Тетяна Погукай.

Вона повідомила, що, прибувши на місце події, на подвір’ї будинку, який знаходиться на околиці селища, правоохоронцями були виявлені тіла загиблих – 14-річної дівчинки та її 64-річної бабусі, а у будинку було виявлено тіло загиблої 50-річної матусі. Ця родина місяць тому поховала власника будинку, батька дівчинки.

Читайте такожУ необхідності воювати за Донбас упевнений кожен другий українець - соцопитуванняЯк з’ясувалося, люди загинули внаслідок артилерійського обстрілу селища, який вели бойовики з третьої до шостої ранку з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». Декілька снарядів попали на подвір’я будинку. Під час огляду трупів на тілах встановлені тілесні ушкодження у вигляді численних оскольчатих ран.

Під час роботи співробітників міліції на місці події, в лісосмузі, на відстані приблизно 500 метрів, військовослужбовцями був помічений танк бойовиків, який здійснював коректування дула в напрямку будинку, на подвір’ї якого знаходилась слідчо-оперативна група. Через декілька хвилин бойовики з кулеметів почали обстрілювати правоохоронців, написала Погукай.

"Але військовослужбовці 12 батальйону територіальної оборони «Київ» та бійці «Айдару» дали бойовикам гідну відсіч, тим самим надали можливість правоохоронцям провести слідчі дії, вилучити речові докази та вивезти тіла загиблих жінок", - повідомила вона.