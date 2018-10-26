"Він ішов легко": син Караченцова розповів про смерть батька

Він розповів, що встиг відвідати батька вчора пізно ввечері.

Син актора Миколи Караченцова, який помер сьогодні у віці 73 років, Андрій розповів про останню зустріч з батьком.

Він навідав батька в лікарні вчора пізно ввечері, розповів він журналістам. Запис розмови опубліковано в Telegram-каналі Mash.

"Він ішов досить легко, не відчував ніякі муки, фізичну біль. Може в якійсь мірі через те, що у нього були чудові лікарі, медикаментозно допомагали татові. Вчора мені вдалося тата відвідати, правда, в реанімаційному відділенні. Вчора об 11 годині ночі я до нього під'їхав, а сьогодні вранці його не стало. Встиг вчора ввечері з ним поспілкуватися", - розповів Андрій.

Читайте також"Все було готово": останнім бажанням Карачецова було відзначити день народження у колі друзів - ЗМІ

За його словами розмовляти Караченцову було вже важко, заважала киснева маска.

"Він відкривав очі, бачив, що я приїхав. Видно було, що йому приємно і стало спокійніше від мого приїзду. Йому було важко говорити, але він відкривав очі. Він навіть намагався щось сказати, але була маска на обличчі, яка подавала кисень. Тому, звичайно, сказати чітко щось йому було складно, але в будь-якому випадку ми один одного зрозуміли", - додав син актора.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 жовтня, знаменитий радянський актор Микола Караченцов помер у лікарні. Актор довгі роки боровся з раком. Останні два дні він був у дуже важкому стані. Цим ранком у нього відмовили нирки.