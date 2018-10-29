Найскладніший період місяця: астролог попередив про загрози 29-31 жовтня

Згідно з астрологічним прогнозом, є висока ймовірність потрапити в аварію, втратити гроші або кохану людину.

Найскладніший період жовтня 2018 року - останній тиждень місяця, але вкрай небезпечні три останніх дні - з 29 по 31 жовтня.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

У ці дні астролог радить відмовитися від поїздок, а особливо від літаків.

"Буде дуже жорсткий аспектний Уран. Тому в цей час можуть бути аварійні ситуації, пов'язані з літаками і енергетикою", - заявив Росс.

Читайте такожГороскоп на листопад 2018 для всіх знаків зодіаку: на Овнів чекає підвищення зарплати, а на Раків - проблеми зі здоров'ям

Крім того, у ці дні є велика ймовірність зіпсувати взаємини з другими половинками або бути втягнутим в аферу. Експерт радить у цей період залягти на дно - ні з ким не конфліктувати і уникати будь-яких фінансових ризиків.

"Венера буде в жорсткій позиції до Урану, буде хрестова ситуація, тобто складна, дискомфортна і безкомпромісна. У цей час може статися втрата грошей, руйнування шлюбів, конфлікти між партнерами, судові розгляди. Це найбільш диссонансний і негармонійний період, коли відносини найбільш складні", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, астрологи назвали чотири знака Зодіаку, яким пощастить у листопаді.