У НСЖУ повідомили про надзвичайну ситуацію з фізичною безпекою журналістів в Україні

Національна спілка журналістів України за 9 місяців цього року зафіксувала 64 інциденти, під час яких було застосовану фізичну силу до журналістів.

Ситуація з фізичною безпекою журналістів в Україні є надзвичайною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив під час громадських слухань.

“Ситуація з фізичною безпекою журналістів в Україні є надзвичайною. Це підтверджує індекс фізичної безпеки журналістів України”, - сказав він.

За його словами, НСЖУ за 9 місяців цього року зафіксувала 64 інциденти, під час яких було застосовано фізичну силу до журналістів.

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«І загалом з початку 2017 року нами зафіксовано 143 інциденти застосування сили до журналістів», - додав Томіленко.

За його словами, із цих 143 справ лише 14 (10%) розглядаються у судах.

Також голова НСЖУ зазначив, що “вже два роки поспіль керівництво Верховної Ради України відмовляється ставити на голосування пропозицію Національної спілки журналістів України про проведення парламентських слухань з питань фізичної безпеки (журналістів - УНІАН)”.