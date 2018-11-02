Капітана українського «ЯМК-0041» випустили з Сімферопольського СІЗО – росЗМІ

Капітана ЯМК-0041 хочуть обміняти на капітана судна «Норд».

Капітана українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького і ще двох моряків випустили з СІЗО окупованого Сімферополя.

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Як повідомляє ТАСС з посиланням на російського уповноваженого з прав людини в окупованому Криму Людмилу Лубіну, українцям змінили запобіжний захід, відпустивши під підписку про невиїзд.

Стверджується, що у вівторок моряки з сейнера "Норд" прибули у Крим. При цьому капітан «Норду» Володимир Горбенко поки залишається в Україні.

"Капітана і двох моряків випустили із СІЗО, після звернення омбудсменів до слідчих органів. Зверталася до слідства і віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, щоб було легше вести переговори про обмін на капітана "Норду" Володимира Горбенка", - сказала Лубіна.

За її словами, переговори про обмін ведуться.

Нагадаємо, 30 жовтня в Росії заявили про обмін сімох моряків з сейнера «Норд» з окупованого Криму на сімох українських моряків з судна ЯМК-0041. Моряки "Норда" виїхали в окупований Крим. При цьому, його капітан Володимир Горбенко, стосовно якого порушено кримінальну справу, поки залишається в Україні.

Державна прикордонна служба заявила, що моряки з сейнера «Норд» з окупованого Криму виїхали з України добровільно, а сімох українських моряків з судна ЯМК-0041 окупанти відпустили, оскільки вони були затримані безпідставно.

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова анонсувала початок переговорів щодо "обміну" капітана кримського судна Норд Володимира Горбенка і командира українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором Росії. На його борту знаходився екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ.

Капітану судна «Норд» Володимир Горбенко, який забезпечив незаконний виїзд екіпажу з окупованого Криму з метою промислового лову риби, загрожує до 5 років позбавлення волі. Він звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 249 (незаконний рибний промисел) і ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України) Кримінального кодексу.

18 липня заступник начальника управління прокуратури АР Крим Єгор Ребров заявив, що екіпаж «Норду» може вільно повернутися в Крим за українськими паспортами, виданими до окупації півострова Росією. 4 жовтня прокуратура направила обвинувальний акт стосовно капітана судна «Норд» в Апеляційний суд Києва для визначення підсудності.

23 жовтня державне підприємство СЕТАМ (OpenMarket) виставило на продаж за стартовою ціною 1,6 млн грн раніше арештоване російське рибальське судно «Норд».

Тим часом, 4 травня російські прикордонники на захід від мису Тарханкут у Криму затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаків). Окупаційна влада заявила, що членів затриманого співробітниками ФСБ РФ судна доставили до Криму «для проведення процесуальних дій».