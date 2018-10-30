Російський омбудсмен заявила про переговори щодо обміну капітанів "Норду" і "ЯМК-0041"

За словами Москалькової, російська сторона спільно з європейським інститутом омбудсменів почали працювати над "дорожньою картою" вирішення цього питання.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова анонсувала початок переговорів щодо "обміну" капітана кримського судна Норд Володимира Горбенка і командира українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького.

"Ми сьогодні (30 жовтня, - ред.) починаємо процес переговорів на цей рахунок (обміну капітанів, - ред.)", - цитує заяву агентство "РИА Новости".

За словами Москалькової, російська сторона спільно з європейським інститутом омбудсменів почали працювати над "дорожньою картою" вирішення цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АРК, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ. У Держприкордонслужбі повідомили, що члени екіпажу порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко обвинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (незаконний рибний промисел і порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відповідно).

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18 липня заступник начальника управління прокуратури АР Крим Єгор Ребров заявив, що екіпаж «Норда» може вільно повернутися до Криму за українськими паспортами, виданими до окупації півострова Росією, а капітану загрожує до 5 років позбавлення волі.

4 травня російські прикордонники на захід від мису Тарханкут у Криму затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаків). Окупаційна влада заявила, що членів екіпажу затриманого співробітниками ФСБ РФ судна доставили до Криму «для проведення процесуальних дій». У Держприкордонслужбі України наголосили, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території.

Сьогодні, 30 жовтня, у прес-службі уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової заявили про обмін сімох моряків із сейнера «Норд» на сімох українських моряків із судна ЯМК-0041. При цьому капітан сейнера «Норд» Горбенко, проти якого порушено кримінальну справу, поки що залишився в Україні.