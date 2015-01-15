Польські експерти заявили, що війна утримує українців від протестів проти пасивності влади

Про це йдеться в оприлюдненому аналізі польського центру Східних досліджень (OSW). В аналізі зазначається, що подальша пасивність української влади може в майбутньому спровокувати новий соціальний вибух.

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"Чітко видно, що в українському суспільстві зростає незадоволення, викликане інерцією влади, яке в результаті може призвести до вибуху нової хвилі громадських хвилювань. Критичним пунктом, який може спровокувати вибух протестів, буде брак реформ, їх занадто повільне впровадження або - парадоксально - надмірні кошти, які вони потягнуть за собою для людей", - написав експерт Томаш Пехаль, проаналізувавши результати проведених наприкінці минулого року соціологічних опитувань на тему ситуації в Україні.

Аналітик зазначив, що в даний час протести стримує війна на Донбасі, яку майже 80% українців вважають однією з 5-ти найбільших проблем в Україні.

"Поки триває війна, влада може розраховувати на велику терплячість та розуміння суспільства. Однак подальша пасивність у боротьбі з корупцією, зволікання з покаранням винних за жертви Евромайдана і чергові підвищення цін і плати за комунальні послуги спровокують ще більший ріст невдоволення і готовність до активних протестів, навіть незважаючи на конфлікт", - зазначили в OSW.