Тільки 20% українців вважають, що за Крим потрібно воювати - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ZN.UA.

Погодилися з тим, що півострів необхідно відвоювати лише 18,5% опитаних. У Донецькій і Харківській областях цю затію вважають марною. На відміну від Галичини.

Згідно з даними дослідження, найпопулярніша версія - "Крим для України втрачений назавжди". Її поділяють 23,5% жителів країни, в тому числі, 57,7% опитаного населення Донецької області.

Читайте такожЗа рік майже на 20% зросла кількість осіб, які ідентифікують себе як громадяни України - опитування

На те, що бунтівна республіка повернеться добровільно (так вважають 21,1%) у разі перетворення України в розвинуту, економічно привабливу державу, сподіваються переважно сусіди-жителі півдня.

В те, що обов'язковою умовою можливого повернення Криму є економічні та політичні потрясіння в Росії, вірять ще менше -16%. Звертає на себе увагу хіба що популярність цієї тези в Луганській області (22,1%).