В СБУ підтвердили затримання 19-річної снайперки "Екстазі", яка застрелила десять військових

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"Громадянка України 1995 р.н. з прізвиськом "Екстазі" була затримана оперативною групою контррозвідки Служби безпеки України і зізналась у скоєнні нею вбивства українських військовослужбовців", - написав Лубківський.

Читайте такожНа Донбасі спецпризначенці затримали 19-річну снайперку бойовиків (фото)За його словами, попередньо встановлено, що "Екстазі" в ролі снайпера брала активну участь у бойових діях проти українських силових структур. Вона після проходження спеціального вишколу у таборах підготовки диверсантів на території Горлівки і Донецька увійшла до бойового крила підрозділів "Олексія" та "Максима Тьорських" (позивні "Фікс" і "Чорний", військовослужбовці повітряно-десантних військ Рязанського десантного полку).

"Основним завданням "Екстазі" було знищення українських силовиків снайперським вогнем на блокпостах в районі села Майорськ (Горлівка). За наявними даними, лише у період листопада-грудня 2014 року "Екстазі" під час бойових вилазок у складі згаданої групи застрелила близько десяти наших військових", - зазначив Лубківський і додав, що стосовно затриманої розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 260 (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.