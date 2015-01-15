Вакарчук протягом року виплачуватиме грошову допомогу сім'ям загиблих під Волновахою

Про це написав сам Вакарчук у сервісі ТвітЛонгер.

"Прийняв рішення надати грошову допомогу сім'ям загиблих в автобусі під Волновахою. Це щомісячна сума, що буде виплачуватися протягом року", - написав він.

Читайте такожОпубліковано відео розстрілу бойовиками автобуса під Волновахою За його словами, він збирається започаткувати благодійний проект для підтримки родин загиблих під час АТО - як бійців, так і мирних жителів.

"Мій внесок може стати лише першим кроком великого благодійного проекту, мета якого підтримати сім'ї загиблих під час АТО: як мирних жителів, так і воїнів, які захищали Україну. Про всі деталі проекту, який започатковує наша команда "Люди Майбутнього", розкажемо трохи згодом. Сподіваємось, що вся країна підтримає його. Будьмо разом!", - написав Вакарчук.