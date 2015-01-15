В аеропорту йдуть бої, загинув один боєць, шестеро поранені - Мочанов

Про це пише у Facebook музикант і журналіст Олексій Мочанов.

"В ДАп зараз йде бій. Один наш боєць загинув, шестеро поранені, двоє з них у важкому стані. Наші пробиваються в Термінал через стрілкотню й арту, щоб забрати постраждалих і вбитого. Медики чекають, готові до термінової відправки землею і небом. Витягнуть. Врятують", - написав він.

Даних про втрати серед сепаратистів у нього немає.

Читайте такожБойовики сьогодні вже 22 рази обстріляли позиції сил АТО, штурм аеропорту триває"По втратах у сепарів не уточнював - все одно зараз ніхто точної цифри не знає і не скаже. Важливо тим, хто переживає і стежить за ситуацією, знати: йде звичайне жорстке бойове зіткнення, яких вже було чимало. І яких ще на жаль буде. Приводу для паніки та істерики немає", - написав Мочанов.

Нагадаємо, сьогодні бойовики отримали наказ узяти до кінця дня Донецький аеропорт, який з травня захищають українські бійці.