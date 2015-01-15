Захарченко поставив завдання взяти аеропорт сьогодні, місії ОБСЄ відведено роль "живого щита"

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Як стало відомо з достовірних джерел, (лідер так званої «ДНР» Олександр) Захарченко поставив завдання своїм бандитам сьогодні взяти Донецький аеропорт. Йому про хід подій доповідають щогодини. До аеропорту підтягують підрозділи «Абхаза», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики хваляться, що майже захопили аеропорт. Військові визнають, що йде бій за термінал«Терористи планують влаштувати великий інформаційний вибух. Будуть іти з боку диспетчерської вежі. Для них не є новим прикриватися жінками та дітьми, але цього разу вони хочуть прикриватися місією ОБСЄ, знаючи, що наші, на відміну від бойовиків, вогонь по мирних жителях та міжнародних організаціях ніколи не ведуть», - наголошує штаб АТО.