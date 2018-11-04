«Вони її таки вбили»: соцмережі про смерть активістки Гандзюк

Друзі та колеги Гандзюк висловили свої співчуття.

Громадська активістка Катерина Гандзюк, на яку в липні було скоєно замах, померла в лікарні у віці 33 років.

За попередніми даними ЗМІ, у неї обірвався тромб.

Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на смерть активістки. Друзі і колеги Гандзюк висловили свої співчуття.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю.

За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб.

У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.