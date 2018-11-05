"Безкарність породжує зло": Парубій закликав правоохоронців знайти замовників вбивства Гандзюк (відео)

У ВР ведуться дискусії на предмет створення ТСК щодо нападу на активістку.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликає правоохоронні органи знайти замовників нападу на чиновницю Херсонської міської ради, громадську активістку Катерину Гандзюк.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту спікер нагадав, що 4 листопада у Київській міській клінічній лікарні померла Катерина Гандзюк.

«Безкарність породжує зло. Смерть Катерини не повинна залишитися непокараною», - наголосив він.

Парубій закликав правоохоронні органи якомога швидше встановити замовників цього злочину. Він зазначив, що на початку Погоджувальної ради група депутатів повідомили йому, що вони звернулися до фракцій парламенту з пропозицією створити тимчасову слідчу комісію щодо нападу на активістку.

Спікер додав, що з цього приводу відбуваються дискусії.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.