Бойовики використовують мобільні рації для пошуку українських патріотів на Донбасі - СБУ

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

«До дедалі більшої кількості засліплених пропагандою Кремля наших співвітчизників у Донецькій та Луганській областях приходить прозріння і вони надають Службі безпеки інформацію про події, які відбуваються в т.зв. «ДНР» та «ЛНР», - написав він.

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«За їхніми словами, російські бойовики, які координуються представниками спецслужб - як ГРУ ГШ РФ, так і ФСБ, активно шукають для подальшої розправи патріотів України в соцмережах та серед користувачів інтернет-сервісу «Zello», - додав Лубківський.

«На небезпеці використання російських соцмереж неодноразово наголошувалось Службою, але до останнього часу "Zello" вважався українцями досить безпечним сервісом. Разом із цим, СБУ отримала від одного з бойовиків-мешканців Донецького регіону, що перейшов на наш бік, беззаперечні докази того, що терористи можуть ідентифікувати користувачів інтернет-сервісу «Zello», - зауважив радник голови СБУ.

За даними СБУ, російські спецслужби, які діють в Донецьку, володіють значними обсягами актуальної технічної інформації про користувачів згаданого сервісу (ім’я; дані із профілів; інші псевдоніми, які авторизовувались з одного телефонного терміналу; IMEI мобільних терміналів та їх IP-адреси тощо).

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«Зважаючи на те, що розробником даного сервісу є росіяни - єдиним можливим каналом отримання бойовиками таких даних є російські спецслужби. Тому уникайте передачі каналами "Zello" важливої інформації та вживайте заходів, які б унеможливили вашу ідентифікацію. Пам'ятайте, "Zello" моніториться ворогом, який робить усе можливе для пошуку та боротьби з українськими патріотами», - наголосив Лубківський.