Інвестиційний потенціал Миколаївщини представлено на Міжнародній імпортній виставці у Шанхаї

За дорученням голови облдержадміністрації Олексія Савченка департамент економічного розвитку та регіональної політики спільно з регіональним офісом «UkraineInvest» організували представлення інвестиційного потенціалу Миколаївської області у сфері інфраструктури та агробізнесу на Національному стенді України під час Міжнародної імпортної виставки «China International Import Expo 2018», яка проходить з 5 по 10 листопада в м. Шанхай

Це – перший український стенд на події такого глобального значення. Протягом 5 днів 300 тис. відвідувачів із 130 країн світу матимуть можливість ознайомитися з торговим, інвестиційним та туристичним потенціалом регіонів України та Миколаївщини зокрема, сформувати враження про країну загалом та про її експортні можливості.

На виставці представлено проекти розвитку інфраструктури Миколаївської області: відновлення роботи Миколаївського міжнародного аеропорту, будівництво мостового переходу через р. Південний Буг, нового глибоководного порту в м. Очаків, зернового терміналу в СМП «Ольвія», реконструкція системи зрошення в регіоні.

Новітні технології, елементи віртуальної реальності, дизайн та «eco-friendly» матеріали – все це про Національний стенд України. На величезному екрані глядачі побачать креативне графічне шоу «The Hands Production» та модель у інтерактивній сукні. Пізніше тут відбудеться презентація «Ukrainian Fashion Week». Усі столи на стенді - «розумні» від «Kodisoft», в них інтегрована навігаційна веб-платформа стенда та Електронний каталог експортерів.

Інтерактивна туристична та інвестиційна карта України, діджитал-фотозона поряд з експортним брендом, демонстраційна зона для «handmade» товарів українських МСБ, зони для воркшопів, презентацій та переговорів – це все лише невелика частина того, що зможуть побачити та чим скористатися потенційні бізнес-партнери.

«Команда Миколаївської облдержадміністрації визначає міжнародне співробітництво як реальний шанс залучати потужні інвестиції та розвивати наші громади. Протягом року нами була проведена ґрунтовна робота з підприємствами та установами регіону щодо визначення можливих напрямків співпраці із міжнародними партнерами, зокрема і китайською стороною. Крім того, нещодавно – у вересні цього року, Миколаївська ОДА та Народний Уряд провінції Шаньсі (КНР) уклали Меморандум про встановлення дружніх відносин, що сприятиме ефективній міжнародній співпраці у різноманітних сферах – економіці, залученні інвестицій, науці, зокрема і співпраці між вищими навчальними закладами, культурі, для розвитку науково-технічного потенціалу», - прокоментував голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко.

Тож чекаємо від цієї виставки нових партнерів та нові можливості!