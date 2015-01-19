У Києві вночі знову скоїли напад на магазин Roshen

У ніч на понеділок в Києві було скоєно черговий напад на один із фірмових магазинів кондитерської фабрики Roshen.

Як повідомляють в управлінні МВС України у Києві, напад стався на магазин в районі станції метро "Позняки", передає 5 канал.

"Двоє невідомих камінням розбили вітрину в одному з магазинів кондитерських виробів. Після скоєння нападу невідомі втекли", - заявили у відомстві.

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Це вже не перший подібний випадок. 11 січня зловмисники атакували магазин за адресою проспект Перемоги 136ж, в районі станції метро Житомирська; 9 січня 2015 - по вул. Срібнокільська 11б, ст. метро Осокорки; 5 січня 2015 - за адресою пр-т Маршала Тимошенко 14а, ст. метро Мінська; 3 січня 2015 - за адресою вул. Лятошинськго 14, Теремки 2.

В корпорації Roshen заявляють, що напади на її магазини - сплановані і добре організовані.