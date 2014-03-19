Роботу кондитерської фабрики Roshen у Липецьку заблокували поліцейські – ЗМІ

Сьогодні вранці вхід на фабрику заблокували вантажівка ОМОНу і поліцейський «УАЗ». За інформацією порталу GOROD48, поліцейські не пускали робітників на фабрику без пояснення причин, а офісних співробітників фабрики зібрали у конференц-залі будівлі. Причини своїх дій представники правоохоронних органів не пояснили.

Крім того, перекрито доступ і до відособленого майданчика липецької фабрики у селі Сенцово, де співробітники ОМОНу, за їх словами, проводять «силове прикриття оперативних заходів». За деякими даними, як зазначається у повідомленні порталу, на фабриці проходить операція з виявлення робітників - нелегальних мігрантів.

За словами начальника юридичного відділу Roshen у Липецьку Олени Алміярової, роботу фабрики зараз зупинено.

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«О 10.30 група невстановлених осіб захопила усі виробничі майданчики «Рошен» у Липецькій області. Я як офіційний представник організації не одержала ніяких пояснень від цих осіб, які не пред'явили жодного документу. На даний час ці люди готуються вилучати документи і якесь обладнання», - цитує GOROD48 Алміярову.

«Ми вже звернулися за роз'ясненнями до адміністрації президента Росії, до Генпрокуратури, МВС, але поки не одержали ніяких відповідей», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2013 року Росспоживнагляд заборонив експорт до Росії продукції українських компаній корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю. Росспоживнагляд інспектував українські фабрики корпорації 21-24 жовтня, після чого довго відмовлявся надати протокол роботи, а потім заявив про невідповідність продукції Roshen санітарним вимогам Росії. Міністерство аграрної політики і продовольства назвало такий висновок неприкритою брехнею. Продукцію Roshen досі не повернуто на російський ринок, а Росспоживнагляд продовжує наполягати на тому, що компанія не виконала його вимог. У результаті торгових обмежень Roshen на початку 2014 року закрив Маріупольську кондитерську фабрику.

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Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen належить народному депутату і мільярдеру Петру Порошенку, який активно підтримував Євромайдан.