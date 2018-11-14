Транспортний колапс у Києві: через снігопад тролейбуси, автобуси та трамваї курсують не за розкладом

З 10:00 через погіршення погодних умов та скупчення транспорту введено оперативне положення для тролейбусів, автобусів та трамваїв.

У Київській міській державній адміністрації попереджають, що у зв’язку зі снігопадом пасажирський транспорт у столиці курсує з відхиленням від розкладу.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на комунальну компанію «Київпастранс».

«Сьогодні, 14 листопада, з 10:00 у зв’язку із погіршенням погодних умов та скупченням транспорту введено оперативне положення для тролейбусів, автобусів та трамваїв. Транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, у КМДА заявили, що з початком снігопаду снігоприбиральна техніка вийшла на вулиці міста і розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами.