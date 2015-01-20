"Самооборона Криму" забрала собі гуманітарну допомогу для дитячої лікарні
00:12, 20 січня 2015Суспільство
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Гуманітарну допомогу, яку Голландія в 2008 році відправила для потреб "Дитячої клінічної лікарні", передали так званій "самообороні Криму".
"Самооборона Криму" забрала собі гуманітарну допомогу для дитячої лікарні Криму / УНІАН
Про це йдеться на сайті окупаційного уряду Криму.
У гуманітарній допомозі були ковдри, стерилізатори, крісла каталки, еластичні бинти та інше.
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У грудні "самооборона" звернулася до МОЗ Криму з проханням передати їм майно "Дитячої клінічної лікарні".
rk.gov.ru
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