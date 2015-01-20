"Самооборона Криму" забрала собі гуманітарну допомогу для дитячої лікарні

Про це йдеться на сайті окупаційного уряду Криму.

У гуманітарній допомозі були ковдри, стерилізатори, крісла каталки, еластичні бинти та інше.

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У грудні "самооборона" звернулася до МОЗ Криму з проханням передати їм майно "Дитячої клінічної лікарні".