"Самооборона Криму" забрала собі гуманітарну допомогу для дитячої лікарні

00:12, 20 січня 2015
Суспільство
609 0

Гуманітарну допомогу, яку Голландія в 2008 році відправила для потреб "Дитячої клінічної лікарні", передали так званій "самообороні Криму".

самооборона Криму УНІАН

Про це йдеться на сайті окупаційного уряду Криму.

У гуманітарній допомозі були ковдри, стерилізатори, крісла каталки, еластичні бинти та інше.

Читайте такожУ Криму продовжують переслідувати татар за травневу зустріч з Джемілєвим

У грудні "самооборона" звернулася до МОЗ Криму з проханням передати їм майно "Дитячої клінічної лікарні".

rk.gov.ru

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter