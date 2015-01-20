У Донецьку в зупинку потрапив снаряд, є жертви і поранені (фото)

Про це повідомляє "глава" Київського та Куйбишевського районів Іван Приходько, передає місцевий портал 62.ua.

«Обстріл в 30 метрах пункту роздачі води. Потрапляння у зупинку Київський виконком. Зруйнована зупинка і магазин. 6 тяжкопоранених, 1 загиблий», - повідомив Приходько.

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Також в результаті артобстрілу постраждала пожежна частина, яка знаходиться недалеко від видавництва "Донеччина". Снаряд, що потрапив на підстанцію, знеструмив шахту імені Засядька.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу в результаті бойових дій в Донецьку загинули двоє мирних жителів, ще 11 отримали поранення. Загалом, як повідомила прес-служба Донецької міської адміністрації, ніч у Донецьку пройшла під масовані артобстріли.