Миколаївського кримінального авторитета "Мультика" нишком випустили із СІЗО - журналіст (фото)

За словами Гнапа, "Мультика" випустили на волю кілька місяців тому.

Журналіст Дмитро Гнап заявив, що миколаївського кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько "Мультик" кілька місяців тому випустили з СІЗО.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував фото, на якому, за його словами, зображено "Мультика", який пару тижнів тому перед початком турніру з єдиноборств слухав виступ губернатора Миколаївської області Олексія Савченка.

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"На ньому (фото - Ред.) кримінальний авторитет "Мультик" знову на волі. У компанії друзів він слухає виступ керівника Миколаївщини Савченка. Перед початком турніру з єдиноборств. Тишком-нишком кілька місяців тому "Мультика" випустили із СІЗО", - стверджує Гнап.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві у серпні 2017 року затримали п'ятьох членів організованого злочинного угруповання, які, зокрема, встановили контроль над діяльністю політичних партій і впливали на ухвалення рішень державними і місцевими чиновниками.

Серед затриманих – лідер організованої злочинної організації Михайло Тітов, відомий у кримінальному середовищі як «Мультик».

За інформацією генерального прокурора України Юрія Луценка, затримані члени ОЗУ впродовж 2008-2017 років займалися рекетом, рейдерством, автоугонами, привласненням майна.