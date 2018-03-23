У СІЗО Миколаєва знайшли мертвим фігуранта справи кримінального авторитета "Мультика"

За даними правоохоронців, на тілі померлого явних ознак насильницької смерті не виявлено.

У Миколаєві в камері слідчого ізолятора знайдено мертвим Дмитра Леонова – фігуранта справи за участю кримінального авторитета Михайла Тітова, відомого на прізвисько «Мультик».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, тіло Леонова було знайдено сьогодні, 23 березня, об 11:30.

У відомстві зазначили, що на тілі загиблого не виявлено явних ознак насильницької смерті.

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У зв’язку із смертю Леонова Центральним відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, а також з метою перевірки законності виконання службових обов’язків співробітниками вказаної установи прокуратурою Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України, розслідування якого доручено Слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в області.

На даний час у слідчому ізоляторі триває огляд місця події із залученням адвоката потерпілого. Також до суду підготовлено клопотання щодо призначення судово-медичної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві у серпні 2017 року затримали п'ятьох членів організованого злочинного угруповання, які, зокрема, встановили контроль над діяльністю політичних партій і впливали на ухвалення рішень державними і місцевими чиновниками.

Серед затриманих – лідер організованої злочинної організації Михайло Тітов, відомий у кримінальному середовищі як «Мультик».

За інформацією генерального прокурора України Юрія Луценка, затримані члени ОЗУ впродовж 2008-2017 років займалися рекетом, рейдерством, автоугонами, привласненням майна.