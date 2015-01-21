Підрив мосту в Запорізькій області кваліфікований як "диверсія"

Прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова повідомила, що подію, яка спочатку кваліфікувалася, як "терористичний акт", після прибуття із Запоріжжя на місце події керівників прокуратури, міліції та СБУ області, кваліфікували за ст. 113 Кримінального кодексу ("диверсія").

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"Інформація про подію внесена до ЄРДР за ст. 113 Кримінального кодексу - "диверсія". Відповідне рішення було прийнято вчора пізно ввечері", - сказала Мар'яна Піскунова.

За даними керівництва Головного управління МВС у Запорізькій області, співробітники правоохоронних органів, зокрема експерти відділу вибухотехнічних експертиз НДЕКЦ, продовжують працювати на місці скоєння злочину над встановленням типу і виду вибухового пристрою. "Є інформація, що сила вибуху була еквівалентна 100 кг тротилу, але це попередні дані", - повідомили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня в 15.03 в Розовському районі Запорізької області недалеко від станції Кузнецовка був підірваний залізничний міств момент проходження по ньому вантажного потяга. В результаті частина потяга зійшла з рейок. Ніхто не постраждав.