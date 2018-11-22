"Особлива" повня у листопаді 2018: як її пережити - поради астрологів
Повний місяць у листопаді 2018 року розпочнеться 23 числа 7:39 за київським часом. Це період максимально видимих результатів наших ідей і задумів, що беруть початок ще з молодика 7 листопада.
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Таємне стане явним і очевидним. Повний місяць - це час, коли Місяць минув рівно середину свого обертання навколо Землі. В цей час ми бачимо його у формі кола. При цьому нинішній повний місяць буде особливим. У чому його особливість і як використовувати його енергетику собі на благо, розповіли астрологи.
В ніч з 22 листопада на 23 число Місяць переходить з Тельця в знак Близнюків. І це обіцяє чимало несподіванок та сюрпризів.
⠀ 23-24 листопада, 16/17-17/18 місячні добу, п'ятниця-субота•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ставимо❤️щоб і далі бачити мої пости у своїй стрічці! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Місяць перейшла в знак інформації та комунікацій, ♊️Близнюки. А значить акцент п'ятниці і суботи на інтелектуальну і посередницьку діяльність, навчання, збір інформації, ділове листування, дружнє і родинне спілкування. Добре обговорювати плани на найближчу перспективу, обмінюватися новинами, ідеями, думками. Можливі спонтанні і незаплановані поїздки. ⠀ ☝🏻При цьому, Друзі, пам'ятаємо про ретро Меркурії, який ускладнює і гальмує наші справи, накладає вето на остаточні домовленості до 6 грудня. Купувати техніку і засоби зв'язку можна тільки після 6-7 грудня. Більш детальна інформація про період ретро Меркурі читаємо тут #ретромеркурий_ноябрь_декабрь_2018 ⠀ У п'ятницю, 23 листопада, ми будемо спостерігати 🌕Місяць на осі Близнюки/Стрілець. Точна фаза наступає в 7:39(Київ) і в 8:39(Москва). Це період максимально видимих результатів наших ідей і задумів, що беруть початок ще з Молодика 7 листопада. Багато приховане, таємне стане явним і очевидним. ⠀ ☝🏻Хороша новина! Варто тримати ніс за вітром! ⠀ 💰23-26 листопада на небі формується гармонійний аспект Сонця з Юпітером. Це час успіху, сприятливих можливостей, щасливих шансів, подарунків і інших бонусів. Вдало для відпочинку, подорожей, проведення свят, ювілеїв, презентацій. Добре для ділових відряджень, звернення до керівництва з проханнями і проханнями, здачі іспитів, проходження співбесід, публічних виступів, реклами, самореклами, будь-яких заходів щодо зміцнення авторитету і престижу. Але Меркурій зараз в ретро фазі, а значить всі домовленості носять лише проміжний характер, пізніше, можливий перегляд обіцянок. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❗️❗️УВАГУ❗️❗️ До завершення ОСІННЬОЇ АКЦІЇ залишилося 3️⃣ дня! Подробиці та умови читаємо тут: #акция_до_26_ноября_2018 Для запису на консультацію пишіть в директ або WhatsApp/Viber - активне посилання в шапці Instagram! ⠀ Продовження в слайді➡️
Добре присвятити час відпочинку, гастрономічнимекспериментам, приготуванням до Нового року.
Гороскоп на Чорну п'ятницю-2018 несприятливий для серйозних покупок. Всі товари, придбані в цей день, будуть зовсім непридатними в найближчому часі. Особливо варто почекати з покупкою побутової та комп'ютерної техніки, засобів зв'язку. Для нових починань час не підходить, краще взяти паузу. Добре повернутися до минулих недоробок, що-небудь переробити або поліпшити.
Найчастіше повня супроводжується втратою сил та енергії – однак у повню 23 листопада 2018 року, яка пройде в Близнюках, багатьох людей зарядить нехарактерний для цієї місячної фази приливом сил і енергії.
Це особливий повний місяць. Він випадає раз на рік, коли повня відбувається в тому ж знаку, в якому Місяць розкриває свої найкращі якості.
Якщо з кимось у вас раніше були зіпсовані стосунки, то найкраще їх відновлювати поблизу повні 23 листопада. Вона принесе море кармічної і космічної любові. Люди можуть притягатися один до одного. Це буде сприяти підвищенню емоційності і романтичності.
Повний місяць – це час, коли виконання загаданих бажань прискорюється. Якщо написати в цей період своє бажання на папері – закодувати себе на зміну на краще – то це здійсниться швидше, ніж в інший час.
Як повідомляв УНІАН, повня в жовтні 2018 року настала 24 числа о 19:45 за київським часом.