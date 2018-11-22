"Особлива" повня у листопаді 2018: як її пережити - поради астрологів

Повний місяць у листопаді 2018 року розпочнеться 23 числа 7:39 за київським часом. Це період максимально видимих результатів наших ідей і задумів, що беруть початок ще з молодика 7 листопада.

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Таємне стане явним і очевидним. Повний місяць - це час, коли Місяць минув рівно середину свого обертання навколо Землі. В цей час ми бачимо його у формі кола. При цьому нинішній повний місяць буде особливим. У чому його особливість і як використовувати його енергетику собі на благо, розповіли астрологи.

В ніч з 22 листопада на 23 число Місяць переходить з Тельця в знак Близнюків. І це обіцяє чимало несподіванок та сюрпризів.

Добре присвятити час відпочинку, гастрономічнимекспериментам, приготуванням до Нового року.

Гороскоп на Чорну п'ятницю-2018 несприятливий для серйозних покупок. Всі товари, придбані в цей день, будуть зовсім непридатними в найближчому часі. Особливо варто почекати з покупкою побутової та комп'ютерної техніки, засобів зв'язку. Для нових починань час не підходить, краще взяти паузу. Добре повернутися до минулих недоробок, що-небудь переробити або поліпшити.

Найчастіше повня супроводжується втратою сил та енергії – однак у повню 23 листопада 2018 року, яка пройде в Близнюках, багатьох людей зарядить нехарактерний для цієї місячної фази приливом сил і енергії.

Це особливий повний місяць. Він випадає раз на рік, коли повня відбувається в тому ж знаку, в якому Місяць розкриває свої найкращі якості.

Якщо з кимось у вас раніше були зіпсовані стосунки, то найкраще їх відновлювати поблизу повні 23 листопада. Вона принесе море кармічної і космічної любові. Люди можуть притягатися один до одного. Це буде сприяти підвищенню емоційності і романтичності.

Повний місяць – це час, коли виконання загаданих бажань прискорюється. Якщо написати в цей період своє бажання на папері – закодувати себе на зміну на краще – то це здійсниться швидше, ніж в інший час.

Як повідомляв УНІАН, повня в жовтні 2018 року настала 24 числа о 19:45 за київським часом.