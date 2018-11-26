Різдвяний піст триває 40 днів і є одним з найсуворіших постів у році.

У середу, 28 листопада, у православних починається Різдвяний піст. Він триває 40 днів і є одним з найсуворіших постів у році.

Що можна і чого не можна їсти в Різдвяний піст: основні рекомендації

В дні Різдвяного посту суворо забороняється вживати в їжу м'ясо, молочні продукти і яйця. Також забороняеться вживання алкоголю, окрім вина в окремі дні.

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У середу та п'ятницю не можна також вживати їжу з рослинною олією, їжа повинна бути термічно не обробленою - це називається сухоїдінням. У ці дні допустиме вживання хліба, горіхів, сирих або квашених овочів, фруктів і сухофруктів, маслин, меду, трав'яних та фруктових відварів та настоїв. Також у ці дні не можна пити вино.

В деякі дні допускається вживання риби і вина.

Дітям, старим і хворим людям дозволяється послаблення посту.

Різдвяний піст-2018: календар харчування

З 28 листопада по 19 грудня принцип харчування повторюється по дням тижня. М'ясо, яйця і молочні продукти заборонені протягом всього посту.

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По понеділках можна вживати гарячу їжу, але без олії. У ці дні можна їсти каші, дієтичні супи на овочевому бульйоні, страви з грибами. В якості ідеального сніданку - вівсянка з фруктами (сухофруктами), горіхами і медом. На десерт можна їсти печиво, приготоване без використання яєць і молока, наприклад, - вівсяне.

По середах і п'ятницях потрібно дотримуватися сухоїдіння. Допустиме вживання рослинної їжі, яка не піддавалася термічній обробці.

У вівторок, четвер, суботу і неділю в раціон можна додати рослинне масло і страви з риби. Також допускається вживання невеликої кількості вина.

З 20 грудня пост посилюється і вживання риби і вина по вівторках і четвергах забороняється, проте у ці дні все ще можна приправляти страви рослинним маслом.

Найжорсткішим є тиждень з 31 грудня по 6 січня. Протягом усього тижня можна їсти тільки продукти рослинного походження. 2 і 4 січня - сухоїдіння. У понеділок і четвер (31 грудня та 3 січня) дозволяється вживання гарячих страв. 1 і 5 січня в їжу можна додати масло.

6 січня - Святвечір, який є найсуворішим днем посту. В цей день не дозволяється їсти до сходження на небі першої зірки, яка колись ознаменувала народження Ісуса. На вечерю ж традиційно подають кутю - страву з розмочених зерен пшениці з фруктами і медом.