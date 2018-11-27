Сьогодні починаються заговини на Різдвяний піст

У цей день православні віруючі готують себе до Різдвяного посту.

Сьогодні для православних віруючих починаються заговини перед одним з чотирьох головних православних постів - Різдвяним постом, який триватиме з 28 листопада по 6 січня включно.

Церковний устав щодо їжі в дні Різдвяного посту не такий суворий, як у дні Великого посту, але протягом усього посту забороняється вживання м'яса, молока, масла, сиру, яєць, а в деякі дні і риби (середа, п'ятниця).

Заговини на Різдвяний піст що це таке?

Заговини є останнім днем перед початком багатоденного посту, коли в останній раз можна їсти скоромну їжу (м'ясо, молоко, яйця, тваринні жири).

На коли припадають Заговини

Заговини на піст припадають на день пам'яті святого апостола Пилипа (27 листопада), тому його ще називають Пилипівкою. Якщо заговини випадають на середу або п'ятницю (одноденні пости), то вони переміщаються на 26 листопада.

Заговини на Різдвяний піст що можна їсти?

На заговини немає обмежень в їжі. Можна готувати страви на основі молока, курячих яєць, вершкового масла, м'яса і риби. Також у цей день можна готувати різноманітні ласощі.

Традиції в день Заговіння

За традицією Православної церкви заговини – останній день перед тривалим постом. Віруючі в цей день не працювали, веселилися і добре їли напередодні постових обмежень. У давні часи цього дня відбувалися останні весілл, оскільки після настання посту 27 листопада весілля не грали. Крім того, перед Різдвяним постом залишки скоромної їжі після вечері дівчата ховали під подушку, сподіваючись побачити судженого уві сні. Також в цей день було прийнято виносити у двір їжу - вона призначалася духам, що оберігають домашніх тварин.