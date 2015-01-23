Німеччина не залишить Україну у важкій ситуацій наодинці - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Надзвичайний і Повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина Крістофер Вайль в Харкові під час урочистої церемонії відкриття модульного містечка для вимушених переселенців з Донбасу.

Посол зазначив, що Німеччина і Європейський Союз політично солідарні з Україною.

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«Прошу вбачати в цьому (передача модульного містечка Україні – УНІАН) знак німецької солідарності з Україною. Німеччина і Європейський Союз не залишать вашу країну наодинці в цей важкий час. Ми стоїмо в політичному відношенні на вашому боці. Також хочемо, керуючись почуттям практичної солідарності, допомогти тим людям, які втратили свої домівки», - сказав Вайль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, в Харкові було відкрито перше модульне містечко для вимушених переселенців з Донецької і Луганської областей. Проект реалізується на кошти, виділені урядом Німеччини, Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ). У харківському містечку зможуть поселитися 383 особи.