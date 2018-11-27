Одного з моряків прооперували - мати українського моряка розповіла про його стан

Один з українських моряків переніс операцію і знаходиться в лікарні.

Мачуха Андрія Ейдера розповіла про стан здоров’я одного з українських моряків, захоплених російськими силовиками біля берегів окупованого Росією Криму.

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Як написала Євгенія Ейдер у соцмережі Андрія прооперували. «Станом на 08:35 інформація якою володію я – Андрій подзвонив вчора ввечері своїй дівчині. Сказав небагато – що прооперували, лежить в лікарні, все в порядку», – написала Євгенія Ейдер.

Як повідомляв УНІАН, за даними правозахисників, у підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя 27 листопада оберуть запобіжний захід українським морякам, захопленим російськими силовиками в Чорному морі.