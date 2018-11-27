Полонених українських моряків повезли до суду в Симферополі - омбудсмен

В Київському райсуді проведуть так званий суд над моряками, вирішується запобіжний захід.

Над 23 захопленими українськими моряками можуть розпочати суд вже сьогодні в анексованому Криму. Засідання відбуватимуться в окупованому Сімферополі.

Про це написала у Facebook уповноважена України з прав людини Людмила Денісова.

"Щойно отримала інформацію від кримчан: "Сьогодні в Сімферополі о 9:00 в Київському райсуді буде суд над моряками, вирішується запобіжний захід. Машина з моряками проїхала трасою до Сімферополя. Перша машина супроводу з мигалкою, друга - КамАЗ з будкою, вікна заґратовані, мікроавтобус і машина супроводження з мигалкою біля Сімферополя за київським часом о 6:00". Стежу за ситуацією. Більше інформації згодом", - написала вона.

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Як повідомлялося, захоплених у Керченській протоці українських моряків змушують під тиском давати неправдиві свідчення.

У Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків, затриманих напередодні в Керченській протоці. В РФ заявляють, що нібито знайшли серед українських моряків двох співробітників СБУ. ФСБ також опублікувала відео з українськими моряками, на якому вони заявляють, що нібито порушили "територіальні води" РФ у морі.