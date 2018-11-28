Кравчук про воєнний стан: обмеження прав і свобод громадян станеться лише в разі прямого вторгнення РФ

Перший президент України наголосив, що введення воєнного стану не може виправдати зниження боротьби з корупцією, зниження життєвого рівня людей, не може знизити темпи реформ.

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що на даний немає підстав для обмеження прав і свобод громадян в умовах воєнного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Так, відповідаючи на запитання, чи загрожує воєнний стан правам і свободам громадян України, Кравчук зазначив: «Загрожує (правам і свободам ) за умови прямого вторгнення ворога. Зараз немає прямого вторгнення. Є гібридна війна, конфлікт. Те, що сталося в Керченській протоці, я не вважаю це прямим вторгненням, тому немає підстав для обмеження прав і свобод».

Читайте такожВоєнний стан в Одесі: протиповітряну оборону приводять у бойову готовність

Він нагадав, що чинний президент України в розмові з секретарем НАТО, лідерами європейських країн заявив про те, що чергові вибори в країні, незважаючи на введення воєнного стану, відбудуться обов’язково, Конституція не буде порушена, і права і свободи людей будуть забезпечені.

«Таким чином, громадськість зарубіжна і держави зарубіжні - наші партнери зрозуміли дію президента та Верховної Ради. Тепер нам потрібно, щоб це все, що заявлено, виконувалось абсолютно точно, без вільного тлумачення», - сказав Кравчук, закликавши громадськість контролювати ситуацію.

«Я не виключаю, що спроби обійти або використати воєнний стан в політичних цілях можуть бути. Але ми не повинні цього допустити», - наголосив він.

Кравчук додав, що введення воєнного стану «не може виправдати зниження боротьби з корупцією, не може виправдати зниження життєвого рівня людей в Україні, не може знизити реформи – медичні та інші».

«Тобто, заяви, які зроблені, і ті закони, які прийняті, повинні виконуватись з більшою силою, а не меншою, враховуючи воєнний стан», - сказав Кравчук.

За його словами, протягом 30-денного воєнного стану влада України має спланувати так свою діяльність, щоб повністю підготуватись до можливих загроз, врахувати всі ризики на випадок повномасштабного втручання в Україну.

«Якщо є воєнний стан – ми можемо все розпланувати – це відповідальність посадових осіб, врахувати ресурси, нашу силу, які можливості можна використати. Все це треба зробити. Я думаю, що за 30 днів можна зробити», - додав Кравчук.