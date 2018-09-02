Кравчук розповів, як українці просили томос автокефалії церкви 28 років тому

На думку екс-президента, раніше Росія мала більший вплив на Вселенського патріарха.

У 1990 році в Україні відбувся український православний Собор, на якому було ухвалено рішення «про прохання надання томосу автокефалії», і тоді його підтримали ті, хто сьогодні проти – церква Московського патріархату.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший президент України Леонід Кравчук.

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«Вселенський, а ми з Ющенком були у Вселенського двічі, давно повторював одну і ту ж фразу: немає звернення всіх церков православних в Україні до цього. А чи було таке звернення? Було у 1990 році. В 1990-му в Україні відбувся український православний Собор, на якому його члени ухвалили таке рішення і підписали його «про прохання надання томосу автокефалії». Це звернення підписали ті, хто сьогодні проти (церква Московського патріархату). Чи діє сьогодні те звернення? Не знаю. Але його можна використати, принаймні спробувати», - зазначив Кравчук.

На думку екс-президента, раніше Росія мала більший вплив на Вселенського патріарха.

«Я думаю, що тоді вплив на нього Росії був більшим, ніж зараз. Тепер, коли Росія не відвідала собор Вселенського на Кіпрі (у 2016 році), для інших церков відкрилися якщо не двері, то кватирка. Вселенський патріарх зрозумів: йому потрібна підтримка, а Українська православна церква друга за розміром у світі. І тоді, коли Ющенко був президентом, він запросив Вселенського патріарха до України, і той приїхав. Тоді Вселенський казав, що спочатку треба вирішити питання прийняття України в лоно церкви-матері – Константинополя. І сьогодні Вселенський патріарх каже про це, до речі. На його думку, анексія, якщо використовувати політичну термінологію, української церкви до складу російської була насильною», - зауважив екс-президент.

Кравчук вважає, що наразі є всі передумови для того, щоб питання Томосу вирішувалось

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі у Стамбулі повідомив предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу про намір надати Україні автокефалію. Про це у Facebook повідомив речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря).