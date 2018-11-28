Вчора в Україну не пустили близько 80 росіян: частина з них їздила на окуповані території

Загалом за вчорашній день в Україну було не пропущено близько 150 іноземців.

Співробітники Державної прикордонної служби України за минулу добу не пропустили до країни близько 150 іноземців, з них 80 - це громадяни Російської Федерації.

Про це в ефірі "Прямого" повідомив начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації ДПСУ Андрій Демченко.

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"Підрозділи ДПСУ приведені у повну бойову готовність. Ми залучаємо резерви, всі наряди збільшені та озброєні. Також активізували оперативні заходи для упередження будь-яких інцидентів", - повідомив він.

Також він наголосив, що здійснюється посилений прикордонний контроль, з громадянами-іноземцями здійснюється інтерв’ювання, особливо з тими, які можуть припадати під профілі ризиків. За наявності правових підстав іноземцям та особам без громадянства забороняється в’їзд в Україну.

"Наприклад за вчора в Україну було не пропущено близько 150 іноземців. Частина з них – це потенційно незаконні мігранти. Також близько 80 громадян Російської Федерації, які під час перетину кордону не змогли підтвердити мети своєї подорожі. Частина з них мала недійсні документи для перетину кордону. Також частина тих, хто незаконно відвідував тимчасово окуповані території України. Їх не тільки не пропустили, але й заборонили в’їзд", - додав прикордонник.