В Одесі табір "Вікторія" передали під розміщення військових

Таке рішення прийнято на час запровадження в регіоні воєнного стану.

Одеська влада передала дитячий муніципальний спортивно-оздоровчий комплекс «Вікторія», в якому в 2017 році під час пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель», під розміщення військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет Одеської міської ради.

Зокрема, таке рішення прийнято на час запровадження в регіоні воєнного стану.

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Цей комплекс розташований у курортній зоні міста - на Дачі Ковалевського.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території табору «Вікторія» сталася пожежа, яка призвела до загибелі трьох вихованок творчого колективу «Адель».

У зв'язку з надзвичайною подією було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і старшого вихователя Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками повинна була відповідати за пожежну безпеку. 24 квітня суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в недбалості колишня заступник мера Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування щодо якої було завершено 27 квітня. 3 жовтня вона в суді заявила, що провини своєї не визнає.

У справі також фігурують екс-керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У травні прокуратура повідомила Саркісяну і його заступнику Тетяні Ланіній про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня в Київський райсуд Одеси було направлено обвинувальний акт. У червні заступник директора табору відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн.

На початку вересня прокуратура оголосила про підозру в розтраті понад 400 тис. грн бюджетних коштів керівнику фірми, яка займалася реконструкцією «Вікторії». Наприкінці жовтня цьому ж директору приватної компанії було оголошено підозру в привласненні 1,7 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію «Вікторії».