Пожежа в одеському таборі «Вікторія»: суд почав допитувати чиновників міськради

Директор департаменту освіти і науки зазначила, що під час пожежі директор табору Петрос Саркісян і його заступник Тетяна Ланіна будь-яких організаційних заходів не вживали.

Сьогодні в Одесі суд у справі про пожежу в дитячому муніципальному спортивно-оздоровчому комплексі «Вікторія», в якій у 2017 році загинули три вихованки творчого колективу «Адель», почав допитувати чиновників Одеської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у понеділок, 12 листопада, в Київському районному суду, зокрема, було опитано директора департаменту освіти і науки міськради Олену Буйневич.

Під час засідання вона повідомила, що про пожежу дізналася від Зінаїди Цвірінько, яка на той час була заступником мера міста і курирувала гуманітарні напрямки.

Директор департаменту зазначила, що під час пожежі директор табору Петрос Саркісян і його заступник Тетяна Ланіна будь-яких організаційних заходів не вживали. При цьому Саркісян перебував у сильній розгубленості, а потім його «забрала швидка».

Крім того, Буйневич спростувала інформацію про брак вихователів, про що на попередніх засіданнях заявляло керівництво табору, і про проблеми з протипожежною безпекою їй також нічого не було відомо, оскільки відповідних приписів ДСНС у ввірений їй департамент не надходило. За її словами, дерев'яні зруби, один з яких згодом згорів, були на балансі управління капітального будівництва міськради, оскільки департамент освіти і науки не прийняв в управління через відсутність деяких необхідних документів.

Наступне засідання призначено на 15 листопада.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території табору «Вікторія» сталася пожежа, унаслідок якої загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з надзвичайною подією були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками повинна була відповідати за пожежну безпеку. 24 квітня суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

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Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишня заступник мера Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування стосовно якої було завершено 27 квітня. 3 жовтня вона в суді заявила, що провини своєї не визнає.

У справі також фігурують екс-керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У травні прокуратура повідомила Саркісяну та його заступнику Тетяні Ланіній про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня до Київського райсуду Одеси було направлено обвинувальний акт. У червні заступник директора табору відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн.

На початку вересня прокуратура оголосила про підозру в розтраті понад 400 тис. грн бюджетних коштів керівникові фірми, яка займалася реконструкцією «Вікторії». Наприкінці жовтня цьому ж директору приватної компанії було оголошено підозру в привласненні 1,7 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію «Вікторії».