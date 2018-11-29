"Автор" пояснила появу в неї відео з моментом тарану українських кораблів росіянами

Журналісти поспілкувались з Ольгою Сурковою, яку у мережі звинувачують у роботі на спецслужби РФ.

Росіянка Ольга Суркова, яка першою виклала на Youtube відео з тараном українських кораблів та нецензурною лексикою російських моряків, стверджує, що отримала цей запис випадково.

Відео було розповсюджено на Youtube-каналі Otvertka74. Одним з головних питань про цей оперативний запис залишається – як він опинився у відкритому доступі. Як з'ясували користувачі Мережі, акаунт, з якого все почалось, належить Ользі Сурковій – жінці з Челябінська, яка переїхала до Криму та займається створенням сайтів. У своєму Facebook росіянка хвалилась, що "прокинулась знаменитою" після того, як випадкове відео залила на відеохостинг, передає ТСН.

Тим часом у соцмережі стверджують, що жінка отримала відео від російської ФСБ, у якій нібито служить її брат, і через неї просто здійснили вкидання запису до інформаційного простору. Також писали, що Ольга самовільно поселилась у Криму в будинку, який був покинутий українцями, що виїхали з півострова через анексію.

Тож журналісти ТСН зв'язались із Сурковою. Ольга стверджує, що цей запис активно передавався між російськими користувачами Viber й врешті решт дійшов до неї.

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"Це повідомлення багато кому надходило у Viber. Мені надіслав знайомий з Челябінська, який, як і я, дуже далекий від всіх подій. Це навіть не з Криму пішло. Всі друзі знають, що я переїхала, і постійно пишуть, якщо якась інформація з'являється, вони переживають. Я так розумію, що це відео розповсюджувалось як лісова пожежа – всі одне одному перекидали і перекидали. Дійшло до мене. Я хотіла надіслати батькам, щоб за мене не хвилювались, вирішила попередити, що ось таке зараз є. По Viber не пересилалось. Я закинула в Youtube і переслала їм посилання. В мене акаунт в Youtube дуже і дуже простий, там три дроворуби в підписниках. Як це стало відомим, як розлетілось на весь світ до ранку, я не знаю", - стверджує Суркова.

Чому ніхто не виклав це відео на відеохостинг чи до соцмережі до неї, Ольга не має відповіді. Припускає, що на заваді став формат відео, яке нібито напряму на Youtube не заливалось, а лише після конвертації.

"Моя біда, як я в цю історію потрапила, що я володію технологіями, і я просто його перевела в інший формат. Ніхто до мене не міг опублікувати відео на youtube, воно не публікувалось", - каже жінка.

Крім того, Ольга заперечила інформацію, яка з'явилась у Мережі, що вона нібито самовільно поселилась у будинку людей, які виїхали з півострова. Жінка каже, що живе не в будинку, а в однокімнатній квартирі і регулярно платить господарям за оренду. Також Суркова заперечує, що її брат служить у ФСБ. За її словами, такий висновок люди могли зробити через фото у формі, які брат виклав до соцмережі, однак це, за твердженням Ольги, не форма спецслужб.

"Він мисливець. У нього є фото в формі – придивіться, він же без погонів. Це мисливський одяг", - каже Ольга.

Також Суркова запевняє, що жити в Криму мріяла давно і її переїзд не пов'язаний з анексією.

"Закохана в Крим і хочу жити на півострові, чиїм би він не був. Якби він був українським, я би оформлювала всі документи, щоб переїхати до іншої країни, і мову вивчила б. Але зараз реалії такі, що я з російським паспортом сюди приїжджаю як громадянка Росії вільно. Зміняться реалії – я буду виконувати всі умови, бо хочу жити тут, в Криму", - розповіла росіянка.