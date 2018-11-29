На Чернігівщині люди протестують проти закриття поштових відділень та вимагають забезпечити своєчасну доставку пенсій

Люди у Чернігівській області виступили проти пілотної програми Укрпошти з реформування стаціонарних поштових відділень та заміни їх на пересувні.

Про це повідомив лідер громадського руху «Оновлення» Сергій Коровченко.

«Уже зібрано більше 50 тисяч підписів на підтримку законопроекту Юлії Тимошенко, який зареєстровано у Верховній Раді. Цей законопроект забороняє закривати поштові відділення», - зазначив він.

"Наразі ж, продовжується знищення українського села. Тепер крім закритих садочків, шкіл, ФАПів влада добралася і до поштових відділень. Саме через це у Чернігівській області люди налаштовані рішуче і готові боротися за збереження пошти. Я повністю підтримую цю ініціативу. Разом з людьми ми вимагаємо від президента виконати його заяву про неприпустимість закриття поштових відділень та забезпечити своєчасну доставку пенсій. Адже поки такі заяви виглядають черговими обіцянками, а люди вже потерпають», - розповів громадський діяч Сергій Коровченко.

За його словами, на селі вже закрили майже 90% відділень. Так з 443 сільських відділення лишаться працювати лише 10. Люди ж тепер не можуть отримати своєчасно пенсії, газети і платіжки. Місцями ця затримка складає близько двох тижнів. Крім того, не відомо, яким чином люди добиратимуться до пересувного відділення зимою, коли дороги засніжені, а на вулиці низька температура.

Коровченко переконаний, якщо найближчим часом обіцянка президента щодо роботи Укрпошти не буде виконана, люди налаштовані до подальших протестів та рішучих дій аби відстояти свої права.