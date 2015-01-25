Під обстріл бойовиків у Маріуполі потрапили 67 будинків, 4 школи та 3 дитсадки
02:23, 25 січня 2015Суспільство
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У результаті обстрілу бойовиками Маріуполя загинули 29 мирних жителів, ще 93 поранені госпіталізовано.
Бойовики обстріляли мирних жителів / Фото УНІАН
Під обстріл в Маріуполі потрапили 53 багатоповерхові та 14 приватних будинків, 4 школи та 3 дитсадки.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив мер Маріуполя Юрій Хотлубей.
"Як результат 53 будинки потрапили під обстріл, 14 будинків приватного сектору, 4 школи та три дитячі садки, і найголовніша трагедія - 30 мирних жителів", - заявив Хотлубей.
Читайте такожОприлюднено список загиблих і поранених з-за обстрілу бойовиками МаріуполяЯк повідомляв УНІАН, у суботу, 24 січня, в результаті обстрілу Маріуполя бойовиками з "Градів" загинули 29 мирних жителів, ще 93 поранені госпіталізовано. Раніше повідомлялося про 30 загиблих.
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