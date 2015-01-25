Під обстріл бойовиків у Маріуполі потрапили 67 будинків, 4 школи та 3 дитсадки

Під обстріл в Маріуполі потрапили 53 багатоповерхові та 14 приватних будинків, 4 школи та 3 дитсадки.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив мер Маріуполя Юрій Хотлубей.

"Як результат 53 будинки потрапили під обстріл, 14 будинків приватного сектору, 4 школи та три дитячі садки, і найголовніша трагедія - 30 мирних жителів", - заявив Хотлубей.

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