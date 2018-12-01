В Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян - Супрун

За словами Супрун, в Україні більшість нових випадків виявляються вперше на 3 і 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров'я вже незадовільний.

В Україні вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) інфіковано майже 244 тисяч громадян. При цьому знають про свій статус лише половина від кількості людей, які живуть з ВІЛ.

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Про це в Facebook повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Вона нагадала, що щорічно 1 грудня у всьому світі проходять заходи до Дня боротьби зі СНІДом.

За словами Супрун, в Україні більшість нових випадків виявляються вперше на 3 і 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров'я вже незадовільний.

"Ця ситуація може бути виправлена, якщо не закривати очі на проблему і вчасно проходити тестування", - заявила в. о. міністра.

"Зараз в Україні немає проблем з лікуванням - ми першими у Східній Європі переходимо на 100% забезпеченість ліками.

Тобто кожен ВІЛ-українець може отримувати лікування безкоштовно. Зараз у подоланні хвороби важливе - виявити і привести на лікування всіх людей, які живуть з ВІЛ", - підкреслила Супрун.