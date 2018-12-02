У США українці провели акцію на підтримку захоплених Росією моряків (фото, відео)

Під час акції 24 представника української діаспори, привертаючи увагу до 24 полонених українських моряків, закували себе у ланцюги на одному з головних пірсів Сан-Франциско.

У Сан-Франциско представники української діаспори 1 грудня провели акцію на підтримку моряків Військово-морських сил ЗСУ, які були взяті в полон 25 листопада Федеральною службою безпеки Російської Федерації у Керченській протоці.

Про це йдеться у повідомленні в групі «Повернись живим» на сторінці у Facebook.

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«24 представники української діаспори на одному з головних пірсів Сан-Франциско у моряцькому спорядженні вишикувалися біля військового корабля. Учасники акції були закуті у ланцюги. Вони - українці. І вони вимагали звільнення Росією наших моряків з буксиру "Яни Капу" та з катерів "Бердянськ" і "Нікополь". 24 непроста цифра - саме стількох моряків незаконно полонили російські спецслужби», - йдеться у повідомленні.

За словами члена організації «Майдан Сан-Франциско» та одного з співорганізаторів акції Остапа Коркуни, українці у США намагаються зробити все, аби привернути увагу не лише пересічних американців до подій в Україні, але й американської політичної еліти.

"Окрім проведення вуличних акцій ми підписуємо петицію до сенаторів та конгресменів, вимагаючи в найшвидші терміни розглянути в Конгресі новий пакет жорсткіших санкцій проти Росії", - прокоментував Коркуна.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства. Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був пошкоджений.

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Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років).

Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" в Криму, після цього їх перевезли в московські слідчі ізолятори "Лефортово" і "Матроська тиша".