Росія як держава-окупант продовжує блокувати доступ ООН до Криму - голова моніторингової місії

В ООН заявляють про систематичні порушення прав людини на окупованому півострові.

Голова Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявляє, що Російська Федерація як держава-окупант продовжує блокувати доступ ООН до анексованого Криму.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на форумі «70 років загальної декларації прав людини: порядок денний для України».

Фрейзер зазначила, що ситуація з правами людини в Криму, як і раніше, викликає занепокоєння.

«Там Російська Федерація продовжує зневажати свої зобов'язання як держави-окупанта. Російська Федерація не надала доступу для Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Тому ми продовжуємо моніторити ситуацію на відстані. Ми продовжуємо документувати страждання мешканців Криму», - заявила Фрейзер.

«Впродовж певного періоду часу ми встановлюємо систематичні порушення прав людини в Криму, в тому числі невиправдані обмеження свободи думки та висловлювань, обмеження свободи пересування, порушення права на збереження ідентичності, порушення культури та традицій, права на безпечне і здорове навколишнє середовище і порушення прав власності», - сказала вона.

«Ми постійно говоримо, що кримські татари непропорційно страждають», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ООН закликали Росію забезпечити належний та безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій з прав людини та неурядових правозахисних організацій до Криму, забезпечити жителям окупованого півострова право на мирні зібрання, не примушувати служити у російських збройних силах, не карати за свободу слова і мирну поведінку, звільнити всіх осіб, арештованих та обвинувачених за висловлення поглядів, що відрізняються від офіційних, зокрема стосовно статусу Криму.

Також в ООН закликали Росію забезпечити можливість отримання освіти українською мовою.