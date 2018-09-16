Ситуація з правами людини в Криму не змінилася - глава місії ООН

Місія підготувала вже другу доповідь щодо ситуації в Криму.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує фіксувати порушення гуманітарних прав в анексованому Криму і констатує, що ситуація на півострові не змінилася за останні 10 місяців.

Про це в інтерв'ю для DT.UA заявила голова Моніторингової місії Фіона Фрейзер.

Місія підготувала вже другу доповідь щодо ситуації в Криму. Цього разу були задокументовані порушення за період з 13 вересня 2017-го по 30 червня 2018 року.

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Місія ООН аналізує ситуацію, виходячи з міжнародного права в галузі прав людини і через призму міжнародного гуманітарного права (МГП). Кожна з цих систем дає певну ступінь захисту жителів окупованої території.

Норми МГП почали застосовуватись, оскільки в грудні 2016 року Генасамблея ООН визнала, що РФ є окупуючою державою.

"МГП накладає на Російську Федерацію як на окупуючу державу цілий ряд зобов'язань. Наприклад, не застосовувати свої закони і не нав'язувати своє громадянство; мешканці окупованої території не повинні примусово призиватися до армії Російської Федерації", — зазначає голова місії.

"Тим не менш, все це ми спостерігаємо в Криму. Наприклад, з 2014 року, згідно з офіційною статистикою, 12 тисяч кримчан були призвані у збройні сили Росії. Крім того, окупуюча держава не повинна переміщати затриманих і ув'язнених осіб з Криму на територію Російської Федерації. В реальності ж люди, затримані чи засуджені до 2014 року, були переміщені на територію РФ для того, щоб постати перед судом або відбувати покарання", - додала вона.