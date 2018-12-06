Інститут Pantone назвав головний колір 2019 року

Living Coral - це кораловий колір із золотистим підтоном.

Інститут кольору Pantone назвав відтінок, який стане найактуальнішим у 2019 році. Самим модним у наступному році буде кораловий колір (Pantone 16-1546 Living Coral).

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Living Coral - це кораловий колір із золотистим підтоном, повідомляється на сайті інституту.

"У відповідь на натиск цифрових технологій і соціальних мереж, які все більше впроваджуються в повсякденне життя, ми шукаємо оригінальні і захоплюючі враження, які забезпечують зв'язок і інтимність. Комунікабельний і енергійний, природа кольору Living Coral заохочує до безтурботної діяльності. Символізуючи нашу вроджену потребу в оптимізмі і прагнення до радості, колір Living Coral втілює наше прагнення до грайливості", - йдеться в описі кольору.

Інститут Pantone вже протягом 20 років вибирає колір року, який стає орієнтиром для дизайнерів одягу, інтер'єрів і меблів, графічних дизайнерів і т. д.

Кольором року-2018 був ультрафіолет.

Як повідомляв УНІАН, словом 2018 року за версією видавців британського словника Collinse стало "single use" ("вільний").